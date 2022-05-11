Росіяни звинувачували його в тому, нібито він зрадив рідне місто Маріуполь в Донецькій області.

Як повідомляє Politeka.net, українського телеведучого Андрія Бєднякова, який прославився багато в чому завдяки проекту "Орел і Решка", захейтили в мережі. Зокрема росіяни накинулися на Андрія і почали активно писати звинувачення на його адресу.

На своїй сторінці в Instagram Андрій Бєдняков опублікував пост, в якому дав жорстку відповідь хейтерам.

Вони звинувачували його в тому, нібито він зрадив рідне місто Маріуполь в Донецькій області.

"Дуже цікава логіка. Тобто, щоб не вважатися зрадником у деяких, потрібно зрадити інших. Щоб не "зрадити своє місто", потрібно зрадити свою країну... Запам'ятайте: я - українець. І іншої Батьківщини у мене немає. А ті, хто зрадив країну і переметнувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники - ви! І за гроші Батьківщину не купиш", - гнівно написав Андрій Бєдняков.

Крім того, Андрій Бєдняков додав, що до перемоги України у війні з росією залишилося зовсім небагато, і вже скоро тимчасово захоплені окупантами території знову будуть контролюватися українською армією. У коментарях українці підтримали його і здивувалися тупістю росіян.

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