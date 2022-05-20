Несмотря на то, что НБУ зафиксировал курс валют на уровне 29,25 грн за доллар в обменниках наблюдаем значительно более сложную ситуацию.

Курс 40 грн за доллар — лишь вопрос лишь времени, но Нацбанк может этого избежать. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.



"Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели?

37 доллар, 39 евро. Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка. И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?", — констатирует нардеп.

Железняк также раскрыл сроки резкого скачка курса: "Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель".

Также нардеп объяснил, как скачок доллара скажется на ценах.

"Думаю не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все от цены на топливо до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность", — предупредил эксперт.

Позже Железняк разместил еще один пост, чтобы поубавить панику.

"Давайте поясню: можем ли мы получить лучше курс? Или избежать 40 грн за доллар? Да и ещё раз да. Курс может остаться значительно ниже. Объективно, Нацбанк на это работает. Просто если ничего не менять, то ожидать стабильности в этом вопросе глупо и наивно", — написал нардеп.



Напомним, Зеленский заговорил о пересмотре зарплат и финальной стадии войны.

Также сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ .

Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского честно ответили, почему военное положение продлят именно на 3 месяца.