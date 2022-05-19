«Маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо».

Про це, як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Слуги народа заявив представник президента у Конституційному суді Федір Вениславський.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроект № 7389, який затверджує Указ Президента про продовження воєнного стану на 90 днів з 25 травня.

«З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо», – констатував Веніславський в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, якщо Україну вдасться звільнти раніше – воєнний стан скасують.

Додамо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що війна навряд чи завершиться до осені. Так, він вважає чесною пропозицію Зеленського продовжити військовий стан на 90 днів. На його переконання, «щоразу» продовжувати військовий стан на 30 днів – це давати хибні надії українцям.

Терміни проведення загальної мобілізації президент також пропонує продовжити на 90 діб.

Тим часом у МЗС РФ заявили про готовність Росії повернутися до переговорів, коли Київ висловить готовність

"РФ дасть позитивну відповідь, як тільки Україна висловить готовність повернутися за стіл переговорів", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про призупення переговорів між Україною та рф.

Також повідомлялось, що мобілізувати більше нікого - окупанти придумали, кого ще можна притягти на фронт.

Крім того Politeka.net писала, що Кремль «зачищає» своїх генералів через провали у «спецоперації».