Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в телеграм-канале.

Отныне украинцы, которые выезжают из зоны проведения боевых действий, а также городов в оккупации или окружении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации. Для этого Укрзализныця передает данные из своих эвакуационных рейсов коллегам из Укрпочты, для которых уже обустроены пункты выдачи наличных на вокзале во Львове. Вскоре перечень вокзалов расширится.

Людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека, старше 18 лет.

Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, где должны указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам Укрпочты, которые к моменту прибытия эвакуационного поезда до вокзала города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.



Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тысяч гривен.

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