В Верховной Раде зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации действий в условиях военного времени для укрепления экономики и обороноспособности государства.
Согласно новому законопроекту, предлагается лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.
Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, выехавших за границу без уважительных причин и не вернувшихся в течение 30 дней. Уважительной причиной может считаться запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении и др.
Законопроект также предлагает запретить после объявления мобилизации менять место жительства людям, которые находятся на воинском учете, без письменного уведомления уполномоченного лица.
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Также сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ .
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского честно ответили, почему военное положение продлят именно на 3 месяца.