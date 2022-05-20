Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики. Об этом свидетельствует новый перехват разговора, обнародованный Службой безопасности Украины.

Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине. Примечательно, что запрещенные вещества оккупантам завозят, не скрываясь.

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - сказал захватчик своей жене.

Он указал, что у рашистов есть денежный "общак", из которого еще нужно взять средства на закупку коньяка.

"Поэтому "суточный рацион" российских захватчиков выглядит…достаточно необычно. Делаем все, чтобы смести "Самую синюю армию мира" с нашей земли как можно быстрее!" – добавили в СБУ.

Напомним, что оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности.

Как сообщала Politeka, британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя.

Также Politeka писала, что оккупанты взяли четыре населенных пункта, под угрозой захвата важная магистраль.



