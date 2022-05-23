Зрители знали артистку благодаря роли Эльзы, связной разведчика Александра Белова в четырехсерийной киноэпопее "Щит и меч" 1967 года.

Найдена мертвой в своей квартире заслуженная советская артистка Наталья Величко. Она скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщает Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО).

"21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко...", - говорится в заявлении.

В период с 1965 по 1992 она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В 2011 году Величко стала членом ИППО, где многие годы "поддерживала и оказывала помощь своему супругу в его научной и общественной деятельности".

Кинокритики писали, что она была невероятно талантливой и частенько подмечали, что было в ней что-то от Одри Хепберн.

Актерский дебют Натальи Величко состоялся в 1963 году, когда она сыграла роль Аси в картине Бондарева "Тишина". В последующие годы она сыграла в фильмах "Первый снег", "Щит и меч", "Это было в разведке", "Поворот", "Третья молодость", "Охота на изюбря" и многих других.

Напомним, в семье ведущего Беднякова случилась трагедия.

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