Як пише Politeka.net, українці 11-й день тримають оборону від російських окупантів. Володимир Путін ще 24 лютого віддав наказ військам Росії почати наступ на Україну. Сьогодні, шостого березня, стало відомо, що помер відомий український актор Паша Лі. Про це повідомив "Музвар" на сторінці в Instagram.
"Український актор і учасник талант-шоу Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені...
Паша Лі відомий за ролями у фільмах "Штольня", "тіні незабутніх предків", "Зустріч однокласників" та інших, був популярним актором дубляжу.
Багато хто знає Пашу також як учасника "Фабрики Зірок-3"і" Х-фактора". Відомо, що напередодні Паша пішов у місцеву терроборону.
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Останній його пост: "за останні 48 годин є можливість сісти і фотографію кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємося і все буде Україна. МИ ПРАЦЮЄМО!!!"
Вічна пам'ять герою!",- написано було під фото.