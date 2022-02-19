У 72 роки з життя пішов відомий російський та радянський актор, режисер і педагог Борис Невзоров, який зіграв у багатьох відомих серіалах.

Як повідомляє Politeka.net, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, на 73-році життя помер відомий російський актор, представник старої школи, Народний артист та лауреат Державної премії Росії Борис Невзоров.

Про його смерть повідомив колега Невзорова Дмитро Корепін.

"Невзоро помер... 😐

Клюєв.. тепер Борис Невзоров..

Дві брили Малого театру пішли...", - написав актор.

Шанувальники актора у скорботі: "Світла пам'ять ... Школа російського класичного театру йде .... Страшно з ким залишимося, хто ж на їх місця .... Співчуття рідним і близьким, а також керівництву театру ... Це серйозна втрата", "ох.. як шкода.. світла пам'ять", "Кошмар.......Борис Невзоров один із улюблених акторів моєї мамочки", "Шок за шоком…Куравльов, Мережко, Кирієнко, Невзоров…", "Тільки зараз дізналася про смерть Бориса Невзорова. Це жахливо. Дуже шкода. Світла пам'ять, моєму улюбленому акторові!", "Скорбота. Співчуття рідним та колегам. Жаль що пішов з життя такий чудовий актор. Добра та світла пам'ять.😢".

Нагадаємо, що відомий актор Борис Невзоров, який за життя зіграв близько в 40 стірчках, народився 18 січня 1950 року у станиці Старомінська Краснодарського краю. Він закінчив один із найпрестижніших театральних ВНЗ Росії - Школу-студію МХАТ.

За життя Невзоров встиг попрацювати у багатьох театрах, а з 2005 і до смерті був актором Малого театру, де працював із багатьма відомими акторами. Викладав у ГІТІСі.

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