23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Верховная Рада приняла его 12 мая.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые в тот или иной способ поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс», – отметил Зеленский.

Так, законом устанавливается новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к подсанкционным.

Ожидается, что ответственным за поиск активов и обращение в суд органом станет Министерство юстиции Украины. Оно должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокировке активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Судопроизводство по таким делам будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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