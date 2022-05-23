Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире «5 канала». Днем 23 мая местные СМИ сообщали, что утром в 2-3 км от мелитопольского мясокомбината прогремел взрыв.
Выяснилось, что неизвестные подорвали рельсы, по которым оккупанты осуществляли важные перевозки. К месту происшествия россияне направили бронепоезд и группу автоматчиков, которые расчищали территорию. Местные жители сообщали, что над местом взрыва поднимался столб черного дыма.
В свою очередь, Старух сообщил, что был подорван бронепоезд оккупантов. Он заявил, что это дело рук местных партизан.
«Возле Мелитополя очередной бронепоезд «споткнулся». Привычка такая – «спотыкаться». Партизаны есть украинские и будут. Не дадут оккупантам ни единого дня спать спокойно», - заверил глава Запорожской ОВА.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
На путина совершили покушение, глава разведки сообщил подробности: что известно на данный момент
Найдено тело звезды советского кино: "Было в ней что-то от Одри Хепберн"
Беларусь разворачивает дополнительные подразделения на границе с Украиной: новые данные Генштаба
"Уже наблюдается высокая концентрация": оккупанты активизировали подготовку к наступлению сразу в двух направлениях
Ранее партизаны в Мелитополе уже подрывали пути в черте Мелитополя. Сообщается также, что в городе за время оккупации были ликвидированы около сотни захватчиков, среди которых было два российских офицера.
Напомним, Пентагон сообщил о "подарках" Украине для защиты побережья.
Как сообщала Politeka, житель Харьковщины "усыновил" российского танкиста.
Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, что делают оккупанты на Донбассе.