Арестович, резко «постаревший» благодаря специальной программе, остался весьма узнаваем, его постоянный собеседник Марк Фейгин тоже. Арестович в привычной для зрителей черной футболке, Фейгин на фоне большого количества книг.
«Да, уже вот-вот закончится. Еще 2-3 недели. Максимум», - гласит шутливая подпись под фото с отсылкой к риторике Арестовича.
«Билн, ну точно же», «Ещё чуть, и мы их сделаем, ждём самую последнюю партию оружия», «Смешно и грустно одновременно», «Прикольно сделали», «Тридцать лет спустя», - потешаются над «стариками» Арестовичем и Фейгиным в Сети.
Некоторых, впрочем, рассердил троллинг в адрес представителя Офиса президента:
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«Ну и к чему это?!», «Какой посыл этого поста? Люди сами решают, как воспринимать информацию», «Покажите хоть одно видео где он говорил, что через 2-3 недели закончится война».
Напомним, ранее Арестович назвал сроки, когда может состояться парад победы на Крещатике.
Также Арестович рассказывал, как всерьез опасался за жизнь руководства страны в первые дни полномасштабного вторжения.
Кроме того Politeka.net писала, что Арестович предупредил о новой цели рф после Мариуполя.