Поседевший и покрытый глубокими морщинами советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вызвал шутливые и, порой, едкие комментарии в Сети.

Арестович, резко «постаревший» благодаря специальной программе, остался весьма узнаваем, его постоянный собеседник Марк Фейгин тоже. Арестович в привычной для зрителей черной футболке, Фейгин на фоне большого количества книг.

«Да, уже вот-вот закончится. Еще 2-3 недели. Максимум», - гласит шутливая подпись под фото с отсылкой к риторике Арестовича.

«Билн, ну точно же», «Ещё чуть, и мы их сделаем, ждём самую последнюю партию оружия», «Смешно и грустно одновременно», «Прикольно сделали», «Тридцать лет спустя», - потешаются над «стариками» Арестовичем и Фейгиным в Сети.

Некоторых, впрочем, рассердил троллинг в адрес представителя Офиса президента:

«Ну и к чему это?!», «Какой посыл этого поста? Люди сами решают, как воспринимать информацию», «Покажите хоть одно видео где он говорил, что через 2-3 недели закончится война».

Напомним, ранее Арестович назвал сроки, когда может состояться парад победы на Крещатике.

Также Арестович рассказывал, как всерьез опасался за жизнь руководства страны в первые дни полномасштабного вторжения.

Кроме того Politeka.net писала, что Арестович предупредил о новой цели рф после Мариуполя.