Так, в Сети появилось фото, сделанное в городе Мостиска Львовской области, согласно которому килограмм соли уже можно купить по 95 гривен.
Напомним, что раньше упаковку каменной соли можно было найти в любом магазине по цене меньше, чем 10 гривен.
Сейчас же продавцам приходится писать объявления на ветринах и дверях, что «соли нет». Другие же, пытаясь заработать, поставили буквально космические ценники.
Как известно, ГП «Артемсоль», расположенное в Соледаре Донецкой области, остановилось из-за боевых действий.
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«Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались», - рассказывал и.о. директора «Артемсоль» Виктор Юрин.
В ответ на повышенный ажиотаж, в Сети предлагают килограмм соли в обмен на квартиру в Киеве и полуторакилограммову пачку в обмен на канистру бензина.
«Купил 10 килограммов соли, теперь переживаю, чтобы хату не обокрали», - пытаются шутить украинцы.
Также в Сети отмечают, что все переживали за гречку, а надо было и за соль.
В Сети также бурно отреагировали на появление фото Алексея Арестовича в старости.
Кроме того Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подозрительных зконках и сообщениях.