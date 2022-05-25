Так, згідно з повідомленням Міністерства оборони України, родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісті зниклими.

Зловмисники телефонують з прихованих номерів та, користуючись емоційним станом рідних та близьких, пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону".

Крім того шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані бійців.

«Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу», - запевняють в Міноборони, підкреслюючи, що питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади і ніяких зборів коштів з членів їх сімей та близьких не відбувається.

Додамо, що раніше стало відомо, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині та сказати, що українські військові з "Азовсталі" утримуються в "задовільних" умовах і не зазнають насильства.

Також повідомлялося, що у Мінфіні зробили заяву щодо підвищення податків.

Крім того, Politeka.net писала, що в ПриватБанку відповіли, коли українським переселенцям чекати грошей на картку.