Так, згідно з повідомленням Міністерства оборони України, родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.
Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісті зниклими.
Зловмисники телефонують з прихованих номерів та, користуючись емоційним станом рідних та близьких, пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону".
Крім того шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані бійців.
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«Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу», - запевняють в Міноборони, підкреслюючи, що питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади і ніяких зборів коштів з членів їх сімей та близьких не відбувається.
Додамо, що раніше стало відомо, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині Катерині та сказати, що українські військові з "Азовсталі" утримуються в "задовільних" умовах і не зазнають насильства.
Також повідомлялося, що у Мінфіні зробили заяву щодо підвищення податків.
Крім того, Politeka.net писала, що в ПриватБанку відповіли, коли українським переселенцям чекати грошей на картку.