Посивілий і покритий глибокими зморшками радник глави офісу президента України Олексій Арестович викликав жартівливі і, часом, їдкі коментарі в мережі.

Арестович, різко "постарілий" завдяки спеціальній програмі, залишився вельми пізнаваний, його постійний співрозмовник Марк Фейгін теж. Арестович у звичній для глядачів чорній футболці, Фейгін на тлі великої кількості книг.

"Так, вже ось-ось закінчиться. Ще 2-3 тижні. Максимум", - свідчить жартівливий підпис під фото з відсиланням до риторики Арестовича.

"Білн, ну точно ж", «Ще трохи, і ми їх зробимо, чекаємо саму останню партію зброї", "Смішно і сумно одночасно", "Прикольно зробили", "Тридцять років потому", - потішаються над "старими" Арестовичем і Фейгіним в мережі.

Деяких, втім, розсердив тролінг на адресу представника Офісу президента:

"Ну і до чого це?!", "Який посил цього поста? Люди самі вирішують, як сприймати інформацію", «Покажіть хоч одне відео де він говорив, що через 2-3 тижні закінчиться війна».

Нагадаємо, раніше Арестович назвав терміни, коли може відбутися парад перемоги на Хрещатику.

Також Арестович розповідав, як всерйоз побоювався за життя керівництва країни в перші дні повномасштабного вторгнення.

Крім того Politeka.net писала, що Арестович попередив про нову мету рф після Маріуполя.