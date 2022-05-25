Арестович, різко "постарілий" завдяки спеціальній програмі, залишився вельми пізнаваний, його постійний співрозмовник Марк Фейгін теж. Арестович у звичній для глядачів чорній футболці, Фейгін на тлі великої кількості книг.
"Так, вже ось-ось закінчиться. Ще 2-3 тижні. Максимум", - свідчить жартівливий підпис під фото з відсиланням до риторики Арестовича.
"Білн, ну точно ж", «Ще трохи, і ми їх зробимо, чекаємо саму останню партію зброї", "Смішно і сумно одночасно", "Прикольно зробили", "Тридцять років потому", - потішаються над "старими" Арестовичем і Фейгіним в мережі.
Деяких, втім, розсердив тролінг на адресу представника Офісу президента:
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"Ну і до чого це?!", "Який посил цього поста? Люди самі вирішують, як сприймати інформацію", «Покажіть хоч одне відео де він говорив, що через 2-3 тижні закінчиться війна».
Нагадаємо, раніше Арестович назвав терміни, коли може відбутися парад перемоги на Хрещатику.
Також Арестович розповідав, як всерйоз побоювався за життя керівництва країни в перші дні повномасштабного вторгнення.
Крім того Politeka.net писала, що Арестович попередив про нову мету рф після Маріуполя.