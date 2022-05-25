После того, как украинские военные за несколько недель боев и ценой больших потерь оттеснили оккупантов на их территорию, солдаты рф снова зашевелились. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Так, россия вновь накапливает войска и технику возле границы с северными областями Украины, к которому относят территории Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областей. Пограничники опасаются повторного вторжения россии с севера.

Пограничники говорят, что опасность возрастает - ежедневно в Черниговской области падает от двух до восьми снарядов, а войска регулярно вынуждены вести ответный огонь через границу.

"Мы готовимся к возможному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. У россиян нет понятия о правилах ведения боя", – отметил заместитель командующего пограничными войсками области Александр Вадовский.

Та же динамика наблюдается и в соседней Сумской области, которую оккупанты покинули примерно в то же время, что и Чернигов. А в Харькове, где украинские войска оттесняют россиян к границе, местные власти ожидают, что все еще рашисты могут вернуться.

Напомним, оккупанты специально бьют по бомбоубежищам, жертв все больше.

Как сообщала Politeka, Рф начала расконсервировать ракеты, произведенные в СССР.

Также Politeka писала, Рф не хватает новой техники, со складов достали раритет.