Про це, як пише Politeka.net, в ефірі Фейгін Live заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
За його словами, Україна програла російським окупантам за темпами - ворог накопичив резерви раніше.
«Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни і посилення тиску по лінії Херсон – Запоріжжя», - попередив Арестович.
Представник Офісу президента також відзначив фактор втоми українського народу і необхідності давати люям «якісь пояснення».
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"Ця стадія неминуча. Вона триватиме місяць, можливо, півтора. Закінчиться вона тоді, коли прийде західна допомога по ленд-лізу та іншим шляхам в тих кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію", - сказав Арестович.
Тим часом, посол України в Німеччині Андрій Мельник красномовно прокоментував "допомогу" від Німеччини Україні:
Крім того, стало відомо, що Ізраїль заборонив постачати Україні вироблені за його технологіями ракети.
Так, за словами американських та ізраїльських чиновників, влада Ізраїлю відхилила прохання США, які хотіли, щоб Україна отримала вироблені в Німеччині з використанням ізраїльських технологій протитанкові ракети Spike.
Гендиректор Міноборони Ізраїлю Амір Ешель підкреслив, що країна на такий крок не погодиться, оскільки країна передає Україні тільки нелетальне військове обладнання.
Відзначимо, що Spike виробляють на ізраїльській фабриці в Німеччині, і для їх передачі потрібне схвалення Ізраїлю.
Нагадаємо, у Європі сформувався пропутінський блок для тиску на Україну.
Також повідомлялось, що експерт пояснив, що допомагає окупантам просуватися вперед.
Крім того Politeka.net писала, що Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну".