Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча. Зірка активно знімається в різних проектах, а з початку війни зайнялася волонтерством і підтримкою України. Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Леся поділилася кадрами в сторіс, показавшись разом з шоуменами дядьком Жорою і Олександром Педаном.

"Друзі, всім привіт ще раз. Сьогодні ми цілий день в такому собі турі. Це не можна назвати тур, це така дружня зустріч з вимушеними переселенцями, з сім'ями, з дітками. Зараз ми ще в одному маленькому містечку, тут вже на площі зібралося багато...",- сказала Леся Нікітюк.

Також зірка зазначила, що зірки в такому складі намагаються щотижня виїжджати до переселенців.

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