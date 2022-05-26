На это в эфире Фейгин Live обратил внимание советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, предрекая Украине тяжелый период.

«Этот месяц будет крайне тяжелым, этот месяц мог бы быть не таким или не длиться месяц, если бы наши любимые западные союзники быстрее дали нам вооружение», - заявил Арестович.

Также представитель ОП обратился к американцам, добавив, что он знает, что они его смотрят:

«Где реактивные системы залпового огня типа MLRS? Почему наша пехота кровью должна останавливать все это и ловить снаряды. У вас (MLRS – ред.) они есть в количестве двух тысяч штук. Не хотите с нами поделиться чуть-чуть и поддержать вашего же министра обороны, который рассказывает, что «мы должны победить», «кровавый диктаторский режим не должен иметь шансы» и прочее».

Арестович подчеркнул, что разговоров ведется много, но MLRS он пока не видит «и близко».

Добавим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что без РСЗО MLRS Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится

"Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она есть сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут освобождения. Мы не можем позволить, чтобы Россия оставалась в Херсоне. Поскольку если они останутся, они будут иметь стратегическую позицию создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно", - пояснил Кулеба.

О необходимости этих систем говорил и советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк. По его словам, Украина сама деблокирует Черное море, если получит систему MLRS.

"Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS", - заявили в ОП.

MLRS – это американская реактивная система залпового огня, зона веса до 300 км, может уничтожать ствольную и реактивную артиллерии противника, средства противовоздушной обороны, грузовые автомобили, бронетранспортеры, мобильные и стационарные командные пункты и многое другое.

Напомним, оккупанты готовят третью линию обороны на оккупированном юге Украины.

Также сообщалось, что ситуация на фронте крайне тяжелая.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский поставил на место поклонников "уступок путину".