Солдаты бегут из армии рф несмотря на угрозы расстрелов и наказаний, ведь оккупанты не выдерживают отпора ВСУ. Об этом свидетельствуют многочисленные телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.
Оккупант в разговоре со своей женой говорит, что солдаты рф просто берут и уезжают. При этом он добавляет, что бригаду, в которой он служит в любом случае будут расформировывать, потому что много людей уволилось.
"Вот уезжает, например, один человек по истечение срока контракта... прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант.
Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана "спецоперация".
"Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян - это риск попасть в список "двухсотых", который уже насчитывает более 29,5 тысяч", - заключили в СБУ.
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Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.
Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.
Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.