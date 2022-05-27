Оккупант в разговоре со своей женой говорит, что солдаты рф просто берут и уезжают.

Солдаты бегут из армии рф несмотря на угрозы расстрелов и наказаний, ведь оккупанты не выдерживают отпора ВСУ. Об этом свидетельствуют многочисленные телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.

Оккупант в разговоре со своей женой говорит, что солдаты рф просто берут и уезжают. При этом он добавляет, что бригаду, в которой он служит в любом случае будут расформировывать, потому что много людей уволилось.

"Вот уезжает, например, один человек по истечение срока контракта... прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана "спецоперация".

"Ведь каждый день пребывания в Украине для россиян - это риск попасть в список "двухсотых", который уже насчитывает более 29,5 тысяч", - заключили в СБУ.

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.