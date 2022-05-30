Российское командование держит в заложниках семьи оккупантов, воюющих в Украине. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны и привело примеры.
Так, в Западном военном округе россии семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока рф.
Известно, что командование Западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 Армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
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Уточняется, что жены российских вертолетчиков решили отдохнуть за границей пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.
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