Захватчики называют армию рф нищей и завидуют уровню обеспечения Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор одного из оккупантов, который перехватили украинские спецслужбы.
Они видят, что украинских защитников поддерживает НАТО, в то время как захватчики вынуждены воевать с вооружением и оснащением советских времен.
"Да ты че, бл**ь, мы нищие е**ные! У нас вооружение советское. "Ночник" рядом лежит 85-го года. Их поддерживает на**й, НАТО! Е**ть, у них такая экипировка. Нам до такого идти еще лет сто!", – пожаловался оккупант своей собеседнице.
Он также признался, что российское командование экономит на всем, выдавая советское вооружение и оснащение времен Холодной войны, чтобы по-тихому его списать на фронте. После увиденного российский оккупант мечтает получить ранение, уехать домой и оформить денежную компенсацию.
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Напомним, семьям оккупантов запретили покидать рф, некоторых выселяют из квартир.
Как сообщала Politeka, захватчики чуть не грохнули своего генерала, что известно.
Также Politeka писала, как далеко удалось продвинуться защитникам после наступления на Херсонщине и Запорожье.