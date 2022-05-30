Російське командування тримає в заручниках сім'ї окупантів, які воюють в Україні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони і навело приклади.
Так, в Західному військовому окрузі росії сім'ям офіцерів заборонили залишати територію країни. У разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин і дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф.
Відомо, що командування Західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька сімей військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.
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Уточнюється, що дружини російських вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки наносять ракетні і бомбові удари по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.
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