За відмову рашистів від участі у війні їхні родини погрожують примусово переселити на Далекий Схід

Російське командування тримає в заручниках сім'ї окупантів, які воюють в Україні. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони і навело приклади.

Так, в Західному військовому окрузі росії сім'ям офіцерів заборонили залишати територію країни. У разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин і дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф.

Відомо, що командування Західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька сімей військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

Уточнюється, що дружини російських вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки наносять ракетні і бомбові удари по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, трапився новий вибух у Чорнобаївці, Арестович розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, загарбники ледь не грохнули свого генерала, що відомо.

Також Politeka писала, ЗСУ пішли в наступ на півдні і мають успіхи.