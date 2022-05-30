Рашист вспомнил, что ему пообещали дать орден. Впрочем, по его мнению, после увиденного это для него больше и не имеет значения.

Российские оккупанты, находящиеся в захваченном Лимане, наткнулись на мощную оборону ВСУ. Они жалуются своим женам на происходящее и хотят поскорее домой. Разговор оккупанта с его женой перехватило ГУР Минобороны.

"Там дальше "зеленка", такая же как у нас, поля-леса... Здесь артиллерия х**рит. Здесь носа не вытянешь на передовой. И все. Вообще наше направление сейчас жопа", — рассказывает оккупант.

Далее рашист вспоминает, что ему пообещали дать орден. Впрочем, по его мнению, это для него больше и не имеет значения.

"Самое главное домой вернуться и чтобы пацаны тоже целые остались... У нас каждый день раненые. Каждый день убитые. Каждый день кого-то затрехсотило. Людей пачками отсюда везут. В атаку идти это просто п**ц. Они окопанны сидят. У них там амбразуры, у них бетоном все залито. У них окопы. Они нас просто сидят и ждут. Они нас просто расстреливают", — говорит оккупант.

Он добавляет, что раньше думал, что к военным в рф относятся как к скоту, но когда он попал сюда, то почувствовал, что даже хуже: "Мы просто затратный материал. Здесь всем пох**. Раненые лежат неделями, которые нужно срочно эвакуировать".

Напомним, семьям оккупантов запретили покидать рф, некоторых выселяют из квартир.

Как сообщала Politeka, оккупант позавидовал ВСУ, перехват разговора.

Также Politeka писала, как далеко удалось продвинуться защитникам после наступления на Херсонщине и Запорожье.



