Російське командування економить на всьому, видаючи радянське озброєння і оснащення часів Холодної війни.

Загарбники називають армію рф злиденною і заздрять рівню забезпечення Збройних сил України. Про це свідчить чергова телефонна розмова одного з окупантів, яку перехопили українські спецслужби.

Вони бачать, що українських захисників підтримує НАТО, в той час як загарбники змушені воювати з озброєнням і оснащенням радянських часів.

"Та ти чо, бл**ь, ми жебраки є**ні! У нас озброєння радянське. "Нічник" поруч лежить 85-го року. Їх підтримує на**й, НАТО! Є**ть, у них така екіпіровка. Нам до такого йти ще років сто!"– поскаржився окупант своїй співрозмовниці.

Він також зізнався, що російське командування єкономить на всьому, видаючи радянське озброєння і оснащення часів Холодної війни, щоб по-тихому його списати на фронті. Після побаченого російський окупант мріє отримати поранення, виїхати додому і оформити грошову компенсацію.

Нагадаємо, сім'ям окупантів заборонили залишати рф, деяких виселяють з квартир.

Як повідомляла Politeka, загарбники ледь не грохнули свого генерала, що відомо.

Також Politeka писала, як далеко вдалося просунутися захисникам після наступу на Херсонщині та Запоріжжі.



