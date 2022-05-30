Загарбники називають армію рф злиденною і заздрять рівню забезпечення Збройних сил України. Про це свідчить чергова телефонна розмова одного з окупантів, яку перехопили українські спецслужби.
Вони бачать, що українських захисників підтримує НАТО, в той час як загарбники змушені воювати з озброєнням і оснащенням радянських часів.
"Та ти чо, бл**ь, ми жебраки є**ні! У нас озброєння радянське. "Нічник" поруч лежить 85-го року. Їх підтримує на**й, НАТО! Є**ть, у них така екіпіровка. Нам до такого йти ще років сто!"– поскаржився окупант своїй співрозмовниці.
Він також зізнався, що російське командування єкономить на всьому, видаючи радянське озброєння і оснащення часів Холодної війни, щоб по-тихому його списати на фронті. Після побаченого російський окупант мріє отримати поранення, виїхати додому і оформити грошову компенсацію.
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Нагадаємо, сім'ям окупантів заборонили залишати рф, деяких виселяють з квартир.
Як повідомляла Politeka, загарбники ледь не грохнули свого генерала, що відомо.
Також Politeka писала, як далеко вдалося просунутися захисникам після наступу на Херсонщині та Запоріжжі.