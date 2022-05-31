Пока что проект работает в пилотном режиме.

ПриватБанк запустил в Украине сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек. Пока что проект работает в пилотном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Он уточнил, что услугу предоставляют в некоторых магазинах "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске и Ровно. Однако скоро пополнить карточку наличными можно будет и в других супермаркетах.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно совершить покупку в супермаркете. Вносить на карту разрешается от 20 до 4999 грн. За пополнение нужно заплатить комиссию – 0,5% от суммы.

Пополнить можно и свою, и чужую карточку "ПриватБанка".

"Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта", – добавил Олег Серга.

Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.

Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.