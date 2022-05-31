ПриватБанк запустил в Украине сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек. Пока что проект работает в пилотном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Он уточнил, что услугу предоставляют в некоторых магазинах "Сим23" во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске и Ровно. Однако скоро пополнить карточку наличными можно будет и в других супермаркетах.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно совершить покупку в супермаркете. Вносить на карту разрешается от 20 до 4999 грн. За пополнение нужно заплатить комиссию – 0,5% от суммы.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Киевстар закрывает три популярных пакета услуг: к чему готовиться с 1 июня
"Жень, не выживешь": после взрыва в Мелитополе "скорые" забирают раненых, оккупанты напуганы
"Помилуй нас, Господи!": жилые дома падают прямо в воду, кадры разбушевавшейся стихии
Федишин своим появлением в Испании вызвала новую волну гнева у украинцев: "Ира, хорош уже"
Пополнить можно и свою, и чужую карточку "ПриватБанка".
"Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта", – добавил Олег Серга.
Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.
Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.