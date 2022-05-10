ПриватБанк закрив програму «Бонус+». Як наголошують в установі, їм буде сумно без своєї «полунички».

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ПриватБанку, з рахунків «Бонус+» на спецрахунки НБУ для допомоги Збройним силам України перераховано 1 млрд грн.

350 мільйонів грн бонусів українці перерахували самостійно, а 615 мільйонів грн бонусів було списано з рахунків після завершення програми.

«Дякуємо вам, що перерахували бонуси і не витратили ті, що залишились – уявіть скільки одиниць техніки та систем захисту можна придбати для ЗСУ», - наголосили в ПриватБанку.

Додамо, програма лояльності «Бонус Плюс» була розроблена ПриватБанком для торгових точок, які приймають до оплати платіжні картки. При розрахунку картками в мережі партнерів ПриватБанку клієнту поверталася частина суми платежу (0,5% до 20%) у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок картки. Накопичені таким чином бонуси можна було витратити в цих же торгових точках, які беруть участь у програмі.

За даними банку, програмою користувалися 22 млн українців та 46 тис. партнерів. На рахунках знаходилося 632 млн грн, а щомісячно витрачалося 38 млн грн.

«Спочатку зідрали ці кошти з підприємців у вигляді відсотків від транзакції. Потім успішно покористувались у своїх цілях цими коштами…Потім відверто забили на цю програму! А тепер вони хизуються незрозуміло цим…. Вам не соромно?», «Господи, так негодують ніби у них на бонусах мільйони лежали. Перерахували ваші 50 грн на допомогу то чи вам жалко їх. Люди останнє віддають для військових», «Це була класна ідея. Слава ЗСУ!», «А може Ви й для пенсіонерів подовжите кредитні канікули? Бо доводиться переїздити із домівки із-за обстрілів, і стільки витрат, що це капець! Ніякої пенсії не вистачить», - коментують закриття программи «БонусПлюс» українці.

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