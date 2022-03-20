У ПриватБанку попередили про те, що технічні роботи триватимуть довше, ніж планувалося.

Про це повідомляється на сторінці Банку в Фейсбук. За словами представників Приватбанку, збої в роботі Приват24 зараз пов'язані з тим, що настройка вимагає більше часу, ніж було заплановано спочатку.

При цьому підкреслюється, що ІТ-команда банку другу добу безперервно працює над посиленням потужностей, щоб клієнти банку могли користуватися всіма його послугами без збоїв за будь-яких обставин.

"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня і початку дня 21 березня може привести до тимчасових пауз в роботі Приват24. Вибачаємося за незручності і просимо поставитися до цього з розумінням», - повідомили представники Приватбанку.

Точна дата завершення технічних робіт поки не називається. Спочатку планувалося, що їх повинні будуть закінчити до 10 ранку 20 березня. У банку попереджали, що на час технічних робіт клієнти не зможуть проводити операції з картами.

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