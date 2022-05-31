Украинские защитники уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» на Донбассе. Информацию об этом подтверждает СБУ, представив также перехваченный разговор оккупантов.

После ликвидации элитной части «рядовые» российские оккупанты теперь боятся воевать.

«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку их*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все пали. Ну не все, там остатки какие-то бесспонтовые остались. Кто его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», – говорит оккупант своей жене.

Женщина ему посоветовала послать всех с руководством, ведь продолжать воевать так им не удастся. В СБУ напомнили, что у оккупантов еще есть шанс сдаться в плен.

Ранее в сети распространилось видео, как работники золотодобывающей компании "Полюс" устроили забастовку. Как оказалось, им еще с марта не платят зарплату.

Российские СМИ выяснили, что забастовка случилась на месторождении Благодатное в поселке Еруда. Там работники отказывались продолжать работать из-за долгов по зарплате. Они устроили пеший марш по дороге, ходить по которой запрещено.

Напомним, Фарион резко ответила на предложения Киссинджера отдать рф часть Украины: "Пошел бы ты...".

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