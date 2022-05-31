В Москве у всех на виду появилась гигантская надпись с оскорблениями в адрес уехавшей из рф Аллы Пугачевой.

Как сообщает Politeka.net, певица отреагировала на выпад в свой адрес в Инстаграм.

Нецензурное ругательство в адрес Примадонны появилось на фасаде московского телецентра «Останкино» вечером в виде световой проекции. Ранее в россии уже неоднократно критиковали Пугачеву за то, что после начала войны в Украине певица с семьей уехала в Израиль. Несмотря на то, что Пугачева и Галкин заявляли, что вернутся в рф, на родине их сочли предателями.

Теперь же недовольные Пугачевой решили высказаться на всю страну. В обращении не упоминается фамилия певицы, однако в сети уверены, что надпись была адресована именно ей.

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за**ала», - говорилось на фасаде телецентра.

В самом «Останкино» этот инцидент комментировать отказались.

Вскоре после появления надписи на здании Пугачева опубликовала в своем Инстаграм пост, который выглядит весьма прямолинейным ответом на действия противников певицы.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!», - обратилась к россиянам Пугачева.

Пост она сопроводила коротким видео, на котором сидит в белом наряде среди цветущих кустов и показательно улыбается на камеру.

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