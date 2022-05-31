Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День украинской государственности. Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 31 мая. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
Соответствующий законопроект № 5864 поддержали 257 голосами. По словам Гончаренко, государственный праздник будет отмечаться ежегодно 28 июля.
Этот день должен стать еще одним поводом для того, чтобы вспомнить наших героев, защищающих независимость Украины и заявить о нашем государстве на весь мир. Новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетний истории Украинского государства.
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Кроме того, День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает рф. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".
Напомним, в Раде приняли окончательное решение по поводу скандального законопроекта.
Как сообщала Politeka, в Раде объяснили, как Украина получит от россии компенсацию за все разрушения.
Также Politeka писала, что в Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП.