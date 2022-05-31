Этот день должен стать еще одним поводом для того, чтобы вспомнить наших героев, защищающих независимость Украины.

Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День украинской государственности. Соответствующее решение было принято на заседании Верховной Рады 31 мая. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Соответствующий законопроект № 5864 поддержали 257 голосами. По словам Гончаренко, государственный праздник будет отмечаться ежегодно 28 июля.

Этот день должен стать еще одним поводом для того, чтобы вспомнить наших героев, защищающих независимость Украины и заявить о нашем государстве на весь мир. Новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетний истории Украинского государства.

Кроме того, День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает рф. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".

Напомним, в Раде приняли окончательное решение по поводу скандального законопроекта.

Как сообщала Politeka, в Раде объяснили, как Украина получит от россии компенсацию за все разрушения.

Также Politeka писала, что в Украине начали запрещать деятельность УПЦ МП.