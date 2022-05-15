Україна готова до того, що росія відмовиться платити багатомільярдні компенсації за втрати у війні.

Наша країна зможе отримати компенсації за рахунок арештованого російського майна, розповів в інтерв'ю "Укрінформу" спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що Україна вимагатиме від Росії заплатити за все зруйноване на нашій території майно. Оцінку діям країни-агресора даватиме Міжнародний кримінальний суд, з яким вже зараз співпрацює наша країна, надаючи докази військових злочинів рф.

За словами Стефанчука, зі свого боку Верховна Рада вже прийняла всі необхідні законодавчі ініціативи, тепер нам залишається чекати рішення суду.

Також Україна вже почала підраховувати збитки для пред'явлення Росії вимог про репарації. "Загальний чек" рф буде виставлений вже після війни. При цьому навіть якщо Росія відмовиться виплачувати зазначену суму, в України буде "план Б": компенсацію можна буде отримувати за рахунок арешту російського майна.

"Будемо і далі вимагати, щоб з цього майна був відшкодований збиток, заподіяний Україні Російською Федерацією...якщо буде прийнято спільне рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не потрібно буде згоди. Майно просто буде заарештовано, реалізовано і з нього будуть покриті всі збитки Україні", - пояснив Стефанчук.

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