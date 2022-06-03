Украинцы пожаловались на снижение лимита переводов на карты в зарубежных банках, в Приватбанке ответили.

Так, как сообщает Politeka.net один из клиентов Приватбанка сообщил на странице банка в Facebook о новой для себя проблеме и потребовал объяснений:

«Прошу объяснить, почему Приват вопреки инструкциям НБУ снизил лимит переводов на карты в зарубежных банках до 15 000 грн. на месяц».

В Приватбанке отреагировали на жалобу, сообщив, что проведение операций в период военного положения требует дополнительного внимания.

"Банк обязан применять риск-ориентированный подход и принимать соответствующие меры для минимизации таких рисков в соответствии с действующим законодательством. Сейчас максимальная сумма по таким операциям составляет 30 000 грн/месяц. Об изменениях мы обязательно сообщим", - ответили в Приватбанке.

Впрочем мужчина заверил, что это не так: «Поддержка сказала, что банк снизил эту сумму до 15 000 в месяц». Также клиент пояснил, что присылает деньги своей жене.

"Это тоже рискованная операция?- поинтересовался недовольный клиент ПриватБанка, добавив, что ПриватБанк действует вопреки инструкциям НБУ, поэтому он направит жалобу в Нацбанк.

Напомним, новые правила ПриватБанка с 1 июня разозлили украинцев.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.