З 1 червня ПриватБанк змінює правила – з карток українців буде списуватися обов'язковий щомісячний платіж за тілом кредиту.

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення ПриватБанку, відсьогодні кредітні канікули закінчуються.

«ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа», - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що, якщо не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками: 3,5% — для карток Універсальна; 3,4% — для карток Універсальна Голд.

Також з червня знову можна подавати заявки на збільшення кредитного ліміту.

У свою чергу деякі клієнти поскаржились на недосконалу роботу Привата і назвали те, що відбувається – «кошмаром».

«Ви спочатку зробіть так, щоб люди мали можливість заходити в свій приват24! Більшість виїхало за кордон рятуючи сімї, а ви блокуєте вхід в приват24, якщо не прийнято дзвінок. Смс взгагалі не приходять. Не банк, а кошмар! Прийти в відділення? В своєму розумі? А потім рахувати будете свої "бешені" відсотки?», «Ви совість маєте? Більшість людей виїхало рятуючи дітей,чоловіки на війні,багато хто втратив роботу, то як люди мають платити? ви за Україну чи проти? Мародери!», «ПриватБанк чому мовчите? Скільки будете брехати шановні?

Війна, а ви все брешете. За 10 хвилин я тільки почув від оператора, що вона не може зафіксувати скаргу бо система не працює. Потім каже, що може. І відключили мене.

Ви обманюєте, кажете подавайте скаргу на 3700, а там не приймають. Ви кажете пишіть на сайт. Але там скарги не обробляють . То ви утримуєте у мільйона людей по 25 грн., то кошти при поповненні мобільних не доходять. То взламують рахунки і крадуть кошти, а ви ссилаєтесь на війну, що, мов, війна і через це нема контролю. Але так було і до війни», «Переселенців теж стосується? Роботи нема, житла нема... в чому ми винні, що таке трапилось.Канікули до кінця війни!», - пишуть розгнівани клієнти ПриватБанку у коментарях до повідомлення про нові умови за кредитними картками з 1 червня.

Нагадаємо, у Приватбанку попередили про зміни з 1 червня – як зміняться правила для клієнтів.

Також повідомлялося, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.