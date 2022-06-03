В Украине в 2022 году были повышены размеры выплат целого ряда видов государственной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что почти два миллиона семей с детьми охвачены различными видами денежной государственной помощи.

Так, в этом году пособие на детей, которые имеют тяжелые заболевания, увеличилось с 1 934 грн до 4 200 грн (на детей до 6 лет) и до 5 236 грн (на детей от 6 до 18 лет). Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А увеличилась до 4 200 грн (до 6 лет) и до 5 236 грн (от 6 до 18).

Также сообщается, что уровень обеспечения прожиточного минимума при назначении пособия малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц увеличился с 868,35 грн до 1 116,45 грн.

Сейчас максимальный размер временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания не известно возрос для детей в возрасте до 6 лет до 2 100 гривен, для детей от 6 до 18 лет – до 2 618 гривен. Также размер пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, вырос с 1 700 до 2 100 гривен.

Отметим, поскольку во время военного положения очень сложно собрать необходимые документы и обратиться в соответствующие органы за назначением соцпомощи, Правительство автоматически продолжило выплату ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростило назначение для новых получателей.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Совета.

Также сообщалось, за что украинцам снова придется платить штрафы до 51 тысяч гривен.

Также Politeka.net писала, що некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.