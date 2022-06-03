Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что почти два миллиона семей с детьми охвачены различными видами денежной государственной помощи.
Так, в этом году пособие на детей, которые имеют тяжелые заболевания, увеличилось с 1 934 грн до 4 200 грн (на детей до 6 лет) и до 5 236 грн (на детей от 6 до 18 лет). Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А увеличилась до 4 200 грн (до 6 лет) и до 5 236 грн (от 6 до 18).
Также сообщается, что уровень обеспечения прожиточного минимума при назначении пособия малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц увеличился с 868,35 грн до 1 116,45 грн.
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Штрафы до 51 тысяч гривен: за что снова придется платить украинцам
Сейчас максимальный размер временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания не известно возрос для детей в возрасте до 6 лет до 2 100 гривен, для детей от 6 до 18 лет – до 2 618 гривен. Также размер пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, вырос с 1 700 до 2 100 гривен.
Отметим, поскольку во время военного положения очень сложно собрать необходимые документы и обратиться в соответствующие органы за назначением соцпомощи, Правительство автоматически продолжило выплату ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростило назначение для новых получателей.
Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Совета.
Также сообщалось, за что украинцам снова придется платить штрафы до 51 тысяч гривен.
Также Politeka.net писала, що некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.