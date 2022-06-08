Эти изменения должны стимулировать мигрантов стать более независимыми от помощи с одной стороны, а с другой – вынуждают работодателей трудоустраивать их более ответственно.

Для многих украинцев, вынужденных бежать от войны в Европу, единственным источником дохода становится материальная помощь от принимающего государства.

Но в Польше украинским беженцам с 1 июля перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых в день (275 грн) на питание. Как сообщает Obozrevatel изменятся также и правила при трудоустройстве.

Эти деньги оставят для тех поляков, которые принимают в своих домах украинцев. При этом выплаты в размере 40 злотых на человека в день продолжат получать инвалиды, беременные женщины и многодетные семьи.

Также, с 1 июня в Польше изменили правила бесплатных железнодорожных поездок для украинцев. Теперь они доступны только в некоторых городах и определенным категориям беженцев из Украины.

Пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из следующих городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам: дети до 18 лет; женщины; мужчины старше 60 лет; мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Также чиновники намерены внести изменения по трудоустройству в специальном законе о временной охране беженцев из Украины.

Сейчас работодателю достаточно уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента принятия на работу такого лица. Согласно предложениям правительства, теперь такое сообщение должно содержать данные о рабочем времени иностранца и размере оплаты труда, которых работодатель будет обязан соблюдать.

Напомним, что в Минэкономики напомнили, кто имеет право на деньги в размере 6500 и что изменилось.

Как сообщала Politeka, украинских беженцев могут лишить пособия.

Также Politeka писала, что украинские беженцы ошеломили немцев своим поведением.