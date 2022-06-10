В парламенте есть принципиальная позиция относительно коммунальных тарифов на время войны.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, в парламенте все понимают, что повышение тарифов «не является хорошей идеей, и все работают над тем, чтобы сохранить стабильность в тарифах».

По его словам, «Нафтогаз» проводит встречи с представителями других стран, чтобы совместно выстроить работу с закачки газа в подземные хранилища. Так, сейчас планируют закупать газ у стран Европы – Словакии, Венгрии, Польши. К тому же есть и внутренние ресурсы.

"Сегодня украинские газодобывающие компании добывают больше газа, чем продают, и больше, чем есть потребление в стране. Поэтому газ украинской добычи уже накапливается в подземных газохранилищах", – рассказал Герус.

Председатель комитета также уверен, что зима будет тяжелой, но тепло и свет будет. Главное-чтобы люди платили за коммунальные услуги.

«Если сегодня те люди, которые имеют доходы, будут вовремя оплачивать коммунальные услуги, это уже будет серьезной поддержкой», - пояснил Герус, добавив, что для энергосистемы нужны средства, чтобы закупить газ и уголь».

Добавим, что в то же время экс-министр МВД Арсен Аваков заявил, что предстоящая зима станет тяжелым экзаменом для украинского населения. По его словам, экономическая ситуация будет тяжелой, запасы бизнеса исчерпаны и зарплаты людей становятся все меньше.

Напомним, в НБУ сообщили о подготовке к введению в обращение новых монет - какими они будут.

Также сообщалось, что Кабмин принял жесткое решение относительно цены на газ.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента сообщили, сколько придется платить за газ и тепло.