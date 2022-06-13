В Украине в обменниках некоторые доллары не подлежат обмену. Дело не только в состоянии и виде купюр. В НБУ объяснили, какие именно купюры могут не принять и в чем причина.
Одна из причин - это их возраст. После 1996 года в США вошли в обращение долларовые купюры с новым дизайном и защитными элементами. Поэтому сегодня проверить на подлинность старые доллары очень тяжело.
Некоторые доллары могут не принять, но отправить их на обмен. Такая услуга стоит от 10 до 30% номинала. Речь идет о:
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те, которые не сохранили некоторых признаков платежности (есть изменения в портрете, нет защитной ленты, имеются надписи, мешающие определению признаков платежности банкноты и т.д.);
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залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром и тому подобное;
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банкноты, которые изъяты иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком;
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с измененным первоначальным цветом обожженные или прожженные.
Вот так выглядят банкноты, которые не примут в обменниках, но могут отправить на обмен:
Тем временем доллары с незначительными изменениями могут принять. В частности, это касается таких денег:
- на которых есть небольшие потертости;
- небольшие надписи (площадь до 200 мм);
- до трех пятен до 5 мм каждое;
- надрывы до 3 мм;
- прокол до 1 мм.
Напомним, Нацбанк объявил о новых требованиях.
Как Politeka сообщала, Нацбанк объявил о введении в оборот необычных монет.
Также Politeka писала, что НБУ принял жесткое решение.