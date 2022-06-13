В некоторых случаях банк может предложить отправить его на обмен в иностранный банк-корреспондент.

В Украине в обменниках некоторые доллары не подлежат обмену. Дело не только в состоянии и виде купюр. В НБУ объяснили, какие именно купюры могут не принять и в чем причина.

Одна из причин - это их возраст. После 1996 года в США вошли в обращение долларовые купюры с новым дизайном и защитными элементами. Поэтому сегодня проверить на подлинность старые доллары очень тяжело.

Некоторые доллары могут не принять, но отправить их на обмен. Такая услуга стоит от 10 до 30% номинала. Речь идет о:

Вот так выглядят банкноты, которые не примут в обменниках, но могут отправить на обмен:

Тем временем доллары с незначительными изменениями могут принять. В частности, это касается таких денег:

на которых есть небольшие потертости;

небольшие надписи (площадь до 200 мм);

до трех пятен до 5 мм каждое;

надрывы до 3 мм;

прокол до 1 мм.

Напомним, Нацбанк объявил о новых требованиях.

Как Politeka сообщала, Нацбанк объявил о введении в оборот необычных монет.

Также Politeka писала, что НБУ принял жесткое решение.