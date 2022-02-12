Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка після розставання з п'ятим чоловіком сама виховує сина Табріза, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мікроблозі чарівне фото з розкішним букетом троянд в руках, а в підписі до нього оголосила незвичайний конкурс.

Як дізналися шанувальники, Ірина відображена в цікавій локації в Харкові, мабуть, після чергового концерту і з шикарним букетом рожевих троянд в руках. Видно, що на ній вишуканий Темний наряд, волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до фото Білик вирішила розіграти два квитки на свій концерт у Києві до 8 березня. Співачка детально описала умови розіграшу, в ході якого переможець отримає запрошення на її виступ. "Всім бажаю удачі", - підсумувала свій пост артистка.

Користувачі тут же почали коментувати нове фото зірки: "Я вас обожнюю", "Фото з Харкова. Спасибі вам велике за ті непередавані емоції! За Вашу людяність! Ви шикарна жінка і чудова співачка! Досі не замовкаючи, співаю ваші пісні. Спасибі величезне", "Ірина, ви принадність", "Красуня", "Ірочка, ві супер. Не перестаю захоплюватися".

Нагадаємо, Білик зі сльозами на очах розкрила свій головний секрет: "Ми не хотіли про це говорити...".

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