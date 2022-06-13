Об этом говорится в официальном сообщении «Дія».
Так, для того, чтобы получить электронную справку о месте проживания необходимо: авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу Выдержка о месте проживания, нажать кнопку «Получить выписку».
«Несколько кликов, две минуты — и электронный документ в вашем смартфоне. Каждая электронная віписка имеет QR-код - с помощью камеры смартфона можно проверить подлинность документа», - сообщили также в «Дія».
Напомним, на днях правительство поддержало законопроекты о растаможке автомобиля в Дії.
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Также напомним, что ежедневно в чатбот єВорог поступает очень много сообщений о действиях или перемещениях оккупантов. Кроме того пользователи не забывают информировать о некоторых действиях войск Беларуси.
Напомним, платить можно будет меньше - в "Дія" запустили новую полезную услугу.
Также сообщалось, что в ПФУ сообщили, как украинцам оформить пенсию по потере кормильца.
Кроме того Politeka.net писала, что Нацбанк готовится ввести в обращение новые монеты.