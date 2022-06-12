У Пенсійному фонді пояснили, як нараховується пенсія у зв’язку з втратою годувальника за особу, зниклу безвісти за особливих обставин.

Виплату призначають непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні годувальника.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти - 23 років), або старші діти, які отримали інвалідність до 18 років;

чоловік (дружина), один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Розмір виплати не може бути нижче 100% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, на одного непрацездатного члена сім’ї, 120% – на двох, 150% – на трьох і більше.

Аби отримати виплату у зв’язку з втратою годувальника необхідно особисто подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням електронного підпису або системи BankID.

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