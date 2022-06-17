Как сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал сервиса, теперь можно зарегистрировать номер lifecell.

«Регистрация мобильного номера – это самая действенная защита SIM-карты от мошенничеств. Так никто не сможет украсть или подделать номер, чтобы получить доступ к, например, банковским счетам», - сообщают в Дія.

Для того, чтобі воспользовать услугой необходимо: зайти в приложение «Мой lifecell» на соответствующий баннер («Зарегистрируйте номер» для анонимных абонентов или «Завершите регистрацию» для персонифицированных), затем дать согласие на регистрацию.

После этого необходимо ввести код проверки, который придет на номер телефона. Затем в приложени «Дія» надо подтвердить запрос на передачу копий цифровых документов.

После подтвердить правильность своих персональных данных и получить уведомление об успешной регистрации номера.

«Несколько кликов – и готово», - резюмировали в «Дія».

Напомним, ранее сообщалось, как в «Дія» получить справку о месте жительства.

Также сообщалось, что платить можно будет меньше - в "Дія" запустили новую полезную услугу.

Кроме того Politeka.net писала, что в "Дії" восстановили важные функции - что теперь доступно для украинцев.