В Украине требуют от властей запретить разведение и продажу животных во время военного положения и в течение 5 лет после его окончания. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента.

Автор петиции, юрист Александр Титарчук предлагает внести изменения в ЗУ "О защите животных от жестокого обращения", и запретить на период действия военного положения и в течение 5 лет после окончания действия военного положения разведение и продажу домашних и диких животных.

За нарушение этой нормы предлагается установить штраф в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 гривен) с конфискацией животных.

Нарушение, совершенное лицом повторно, либо группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалось к админответственности за жестокое обращение с животными - в петиции предлагают наказывать штрафом в размере от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов (от 34000 до 68000 гривен) с конфискацией животных.

Петиция будет доступна к подписанию еще 83 дня.

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