Як повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал сервісу, тепер можна зареєструвати номер lifecell.

"Реєстрація мобільного номера - це найдієвіший захист SIM-карти від шахрайств. Так ніхто не зможе вкрасти або підробити номер, щоб отримати доступ до, наприклад, банківських рахунків", - повідомляють в Дія.

Для того, щоб скористатися послугою необхідно: зайти в додаток "Мій lifecell" на відповідний банер ("Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих), потім дати згоду на реєстрацію.

Після цього необхідно ввести код перевірки, який прийде на номер телефону. Потім в додатку "Дія" треба підтвердити запит на передачу копій цифрових документів.

Після підтвердити правильність своїх персональних даних і отримати повідомлення про успішну реєстрацію номера.

"Кілька кліків - і готово", - резюмували в «Дія».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як в "Дія" отримати довідку про місце проживання.

Також повідомлялося, що платити можна буде менше - в "Дія" запустили нову корисну послугу.

Крім того Politeka.net писала, що в "Дії" відновили важливі функції - що тепер доступно для українців.