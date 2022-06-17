Майже 50 тисяч українців зможуть отримати виплати в розмірі 2 тисяч гривень.

Як повідомляє Politeka.net, про це проінформували у Міністерстві соціальної політики.

Так, повідомляється, що в рамках меморандуму з Міжнародною організацією Red Rose CPS передано перший реєстр заяв на виплату допомоги, що були подані через соціальну платформу єДопомога.

Таким чином міністерство разом з Red Rose CPS реалізує пілотний проект з фінансової підтримки вразливих категорій внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю-пенсіонерів. В рамках проекту передано 40 000 заяв щодо 48 270 осіб.

"Всі заяви успішно пройшли верифікацію, а зазначені категорії підтверджені. Розмір допомоги становитиме 2 000 гривень на кожну людину протягом 3 місяців поспіль", - повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Нагадаємо, соціальна платформа єДопомога надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних.

Рішення про надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації.

У пріоритеті вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики повідомили, чому сотні тисяч українців не зможуть отримати свої пенсії та виплати.

Також повідомлялося, що пенсіонерам-біженцям назвали важливу умову для отримання грошей.

Крім того Politeka.net писала, хто з українців має право на доплату в розмірі 500 гривень.