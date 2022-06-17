Во время действия военного положения в Украине законодательно принят ряд смягчающих мер по уплате кредитов, штрафов, пени и других платежей.

Об этом рассказала начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

"Законодатель запретил начислять пеню, штрафы, устанавливать повышенные проценты. Обычных процентов на тело кредита это не касается, кредитор имеет право продолжать их начислять и требовать уплаты", — пояснила Лобайчук.

Эксперт добавила, что решение не начислять клиентам в течение трех месяцев проценты приняли только отдельные банки и некоторые микрофинансовые учреждения, но это был их собственный выбор. Некоторые на определенную дату просто "заморозили" задолженность.

Но большинство кредиторов просто отсрочили уплату долга, что тоже хорошо в нынешних условиях. За это время можно собрать документы, которые позволят рассчитывать на реструктуризацию или частичное списание долга. Так, если есть документы о статусе внутренне перемещенного лица, об увольнении или потерю дохода, кредитор может пойти навстречу.

Также представительница НБУ объяснила, что будет с долгами украинцев, которые выехали за границу и не планируют возвращаться.

"Ничто не мешает передать данные по кредитной истории в любую другую страну. В Европе, как и во всем цивилизованном мире, подход к проблемным должникам значительно жестче, чем у нас. Там физическое лицо в случае наличия непогашенных, да еще и просроченных кредитных обязательств будет иметь проблемы даже с открытием текущего счета в банке, а об ипотеке или трудоустройстве на государственные должности можно вообще забыть", — подчеркнула Лобанчук.

Напомним, тысячи украинцев не получат ни пенсий, ни соцвыплат, в Минсоцполитики назвали причину.

Также Politeka.net писала, что в Пенсионном фонде разъяснили, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.

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