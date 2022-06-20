Новый учебный год в Украине начнется осенью, но, возможно, с некоторыми нюансами.

Так, по словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, студентов могут разделить на две большие категории: поступающие и старшие курсы.

«Мы бы рекомендовали учебным заведениям начать раньше этот процесс именно для старших курсов. Для тех, кто поступает в этом году, учитывая все условия, особенности военного положения и ситуации безопасности в Украине, мы считаем, что обучение для поступающих начнется где-то в середине сентября, а для магистров - где-то в начале октября", - сказал Витренко в эфире телемарафона.

Между тем стало известно, что в Украине планируют строить школы только с бомбоубежищами.

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала в первом чтении. Нардепы хотят запретить региональной и местной власти утверждать документацию новостроек, в которых не будет укрытий, сообщает 9 канал.

Также нардепы внесли некоторые изменения в новый учебный год. Так, они убрали норму, которая ограничивает максимальное количество учеников в классах – она может увеличиваться.

Кроме того, учебный год может стать короче - сейчас это не менее 175 дней.

Также будет разрешено реорганизовывать или ликвидировать учебные заведения в сельской местности без общественного обсуждения.

Напомним, в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах своей школы, видео.

Также Politeka.net показывала, во что "русский мир" превратил школы на Луганщине.

Кроме того Politeka.net писала, какие школы смогут открыться 1 сентября.