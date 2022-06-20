Легендарный литовский актер Регимантас Адомайтис, сыгравший роль Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать", скончался после нескольких лет борьбы с раком. Ему было 85. У актера осталось два сына и пятеро внуков. О смерти артиста, который был легендой, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Тяжелый недуг актеру диагностировали в 2020 году. Он перенес несколько операций, прошел ряд курсов химиотерапии, а затем бросил лечение и поручился на судьбу. В последнее время актеру было тяжело передвигаться, болезнь дала осложнения на ноги. Адомайтис жаловался, что ему тоскливо не работать и сидеть дома без любимой профессии.
Регимантас Адомайтис был актером театра и кино. Он прославился благодая фильму "Никто не хотел умирать" Витаутаса Жалакявичуса 1965 года.
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Кроме этого, Адомайтис снялся в десятках советских картин. На его счету многочисленные роли в Каунасском драматическом театре и в Национальном драматическом театре Литвы. Самые известные фильмы с его участием: "Никто не хотел умирать", "Чувства", "Богач, бедняк", "Из жизни отдыхающих", "Трест, который лопнул".
Он присоединился к своей жене в вечности - она скончалась от тяжелой болезни в 2011 году.
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