Вона була випускницею театральної студії при театрі імені Івана Франка, а також театрального факультету Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

Як передає Politeka.net, сьогодні 17-го березня стало відомо про трагічну загибель відомої актриси, новина про це засмутила колег зірки. Актриса Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу.

Сьогодні стало відомо, що під час ракетних обстрілів житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.

"Непоправне горе в родині молодого театру. Світла пам'ять талановитій актрисі! Немає прощення ворогові, який прийшов на нашу землю» – сказано в пості Молодого театру в Facebook.

Нагадаємо, Оксана Швець народилася 10 лютого 1955 року. Вона була випускницею театральної студії при театрі імені Івана Франка, а також театрального факультету Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

Також артистка знімалася в повнометражних фільмах: "Завтра буде завтра", "таємниця" Святого Патріка", серіалах" будинок з ліліями"," Повернення Мухтара " і т. д.

Раніше, 10-го березня, стало відомо про загибель знаменитого російського співака. Помер соліст» пропащих шахраїв " В'ячеслав Зіннуров ( Том Хаус).

Також ЗМІ повідомляють, що в цей день, десятого березня, у співака повинні були пройти зйомки, проте з 12 години він перестав виходити на зв'язок. Тривогу забила дружина екс-учасника колективу Гаріка Богомазова Вікторія.

Тіло музиканта було знайдено в квартирі, в Підмосков'ї. Причина смерті Зіннурова поки невідома.