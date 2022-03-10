Про загибель знаменитого виконавця стало відомо після того, як він припинив різко виходити на зв'язок.

Як передає Politeka.net, сьогодні, 10-го березня, стало відомо про загибель знаменитого російського співака. Помер соліст «Отпетых мошенников» В'ячеслав Зіннуров ( Том Хаус).

Також ЗМІ повідомляють, що в цей день, десятого березня, у співака повинні були пройти зйомки, проте з 12 години він перестав виходити на зв'язок. Тривогу забила дружина екс-учасника колективу Гаріка Богомазова Вікторія.

Тіло музиканта було знайдено в квартирі, в Підмосков'ї. Причина смерті Зіннурова поки невідома.

Петербурзька група «Отпетых мошенников», була заснована в 1996 році. Її учасниками були Том Хаус, Сергій Аморалов і Гарік Богомазов, а продюсером виступав Євген Орлов.

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